Erzurumlu Öğretmenler, Kediler İçin Güvenli Yuva Yapıyor

Öğretmenler, Sokak Kedileri İçin Seferber Oldu

Erzurum'da sahipsiz hayvanların kışın zorlu koşullarından korunması için bir araya gelen dört öğretmen, 80 metrekarelik atölyelerinde kendi imkanlarıyla 'Kedikol' isimli özel yuvalar yapıyor. Bu projeyle, kedilerin kışın dondurucu soğuklarda üşümemesini amaçlayan öğretmenler, daha şimdiden kentin çeşitli bölgelerine 20 yuva yerleştirdi.

Bir Yıl Süren Çaba ve Sosyal Farkındalık

Yakutiye Adalet Mesleki Eğitim Merkezi öğretmenlerinden Hikmet Akpınar, arkadaşlarıyla bir araya gelerek kış aylarında sahipsiz hayvanların hem soğuktan hem de yırtıcılardan korunabilmesi için bu projeyi uyguladıklarını belirtti. Akpınar, “Hayvanlara yardım etmek vicdani sorumluluğumuz ve inancımızın gereğidir” diyerek bu çalışmanın toplumsal farkındalık oluşturma amacına dikkat çekti.

Bütün malzemelerin kendi imkanlarıyla sağlandığını ifade eden Akpınar, “Kuş yuvaları da yaptık. Okul ihtiyaçlarını da karşılamaya çalışıyoruz” dedi.

'Kedikol' Projesinin Tasarımı ve Amacı

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmeni Eyüp Yalap ise, bu projeyi gönüllülük esasına göre yürüttüklerini belirterek, “Sokak hayvanları belki bizden bir şey istemiyor ama biz onların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” dedi. Yalap, yuvaların doğa koşulları ve düşmanlardan korunma amacıyla 3 katlı tasarlandığını ifade etti.

'Kedikol' isimli yuvalar, kedilerin güvenliğini sağlamak için üretilmiş olup, sokak hayvanlarının doğal düşmanlarından korunabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bu projeyle, öğretmenler hem hayvanlara yardım ediyor hem de topluma örnek teşkil ediyor.