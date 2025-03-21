Erzurumlu Veteriner Öğrencisi Abdulselam, Hem Eğitim Hem Hayvancılık Yürütüyor

Veterinerlik Öğrencisi Abdulselam Burul'un İnanılmaz Başarısı

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan Abdulselam Burul, hem okuyor hem de 2150 küçükbaş ile hayvancılık yapmanın zorluklarını başarıyla aşıyor. Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi 5. sınıf öğrencisi olan 28 yaşındaki Burul, kırsaldaki Ortabahçe Mahallesi'ndeki 7 dönüm arazide küçükbaş yetiştiriyor.

Devlet Destekleri ile Güçleniyor

2022 yılında devlet destekleri ile hayvancılıkla tanışan Burul, sahip olduğu mevcut 1000 hayvanlık sürünün dışında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Genç Çiftçi Projesi'nden faydalanarak 30 anaç koyun da aldı.

Hayvancılık desteği alan Burul, eğitimine devam ederek 1150 anaç koyun ve 1000 kuzu ile işini sürdürüyor. Okul dışındaki zamanının çoğunu hayvanlarla ilgilenerek geçiren Burul, koyunlardan elde ettiği sütle yılda yaklaşık 10 ton tulum peyniri üretiyor.

Hayvancılığın Bereketi

AA muhabirine konuşan Burul, 7 yaşından beri hayvancılıkla ilgilendiğini belirterek, devlet desteklerinden memnun olduğunu dile getirdi. “Hayvancılık bereketli bir iş. Okulu bitirip hayvancılığı ilerletmek için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım.” dedi.

Babasının hayvancılığa 10 yaşında başladığını kaydeden Burul, yaklaşık 60 yıldır ailece sürdürdükleri bu mesleği bırakmak istemediğini ve devletin sağladığı desteklerin kendileri için önemli olduğunu belirtti. Burul, “Mevcut sürümüzle hayvanlar, kışın zor şartlarını atlatıp ilkbahara doğru buluştular. Annesi ve kuzuları ayrı bir yerde otlatılıp sağım yapılıyor ve sütünü değerlendiriyoruz.” dedi.

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak için çalıştıklarını ifade eden Burul, bu işe başlayacak olan genç yatırımcılara tavsiyelerde bulundu: “Köye geldiğimde sağlıklı ve huzurlu bir hayat yaşıyorum. Şehirdekilere köyde bir arazi alıp hayvancılıkla uğraşmalarını öneriyorum. Devlet, bu alanda büyük destek sağlıyor ve biz de bunlardan yararlanıyoruz.”

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan veterinerlik fakültesi öğrencisi Abdulselam Burul, hem okuyor hem de 2150 küçükbaşla hayvancılık yapıyor.

Erzurum'un Aşkale ilçesinde yaşayan veterinerlik fakültesi öğrencisi Abdulselam Burul, hem okuyor hem de 2150 küçükbaşla hayvancılık yapıyor.