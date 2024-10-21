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Eş Başkan Wagenknecht'tan Ukrayna'ya Füze Gönderilmesine Karşı Çıkan Açıklama

Wagenknecht, Almanya'nın Ukrayna'ya füzeler göndermesine karşı çıkarak diplomasi çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:50
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:50
Eş Başkan Wagenknecht'tan Ukrayna'ya Füze Gönderilmesine Karşı Çıkan Açıklama

Eş Başkan Wagenknecht'tan Sert Uyarı

Almanya'da sol popülist hareketin önde gelen isimlerinden olan Sahra Wagenknecht, "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" partisinin Eş Başkanı olarak, ülkesinin Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler göndermesine karşı çıktığını duyurdu. Wagenknecht, böyle bir adımın Almanya ile Rusya arasında doğrudan bir çatışmaya neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Seçim Sonuçlarına Dikkat Çekti

ARD'ye demeç veren Wagenknecht, Alman halkının, hükümetin Ukrayna politikası hakkında değişiklik talep ettiğini belirterek, bu isteğin son olarak Saksonya, Thüringen ve Brandenburg eyalet seçimlerinde açıkça görüldüğünü vurguladı.

Partisi, Ukrayna'ya Taurus füzeleri gönderilmesine ve ABD'nin uzun menzilli füzelerinin Almanya'da yerleştirilmesine karşı durmaktadır. Wagenknecht, "Almanya, Ukrayna'daki bu büyük acıların sona erdirilmesine dair mantıklı bir tartışma yapmalıdır" dedi.

Diplomasi Çağrısı

Wagenknecht, daha fazla diplomasi için baskı yapılması gerektiğinin altını çizerken, "Bu korkunç savaşı sona erdirmek için daha fazla silah tedariki doğru bir yol değil" şeklinde konuştu.

Ocak ayında kurulan BSW, seçim kampanyası sırasında Almanya'nın Ukrayna'ya silah gönderilmesi konusunda kararlı bir tavır sergileyerek hükümetten diplomatik bir çözüm bulmasını istemişti. Geçtiğimiz ay yapılan doğu eyaletleri seçimlerinde BSW, yüzde 11 ila 15 oy alarak dikkat çekti.

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