Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik lider Beşar Esad rejimi karşıtı 21 diplomatı görevlerine iade etti; yeni politikanın eylem odaklı olduğu vurgulandı.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 23:30
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik lider Beşar Esad rejimi karşıtı ve görevlerinden ayrılmış 21 diplomatı resmi olarak görevlerine iade etti.

Toplantıda Vurgulananlar

Şeybani, diplomatlarla yaptığı görüşmede onların Esad rejiminin suçlarını ortaya çıkarmadaki tutum ve çabalarını överek, Suriye halkıyla aynı çizgide olmalarını ve haklı davalarını desteklemelerini takdir ettiğini belirtti.

Yeni politikanın sözlerden çok eylemlere dayandığını ifade eden Şeybani, yeni hükümetin ilk günlerde taahhüt ettiği şeyleri istikrarlı adımlarla ve kararlılıkla uyguladığını söyledi.

Ulusal ve Uluslararası Mesaj

Şeybani, Suriye’nin bölgesel ve uluslararası ilişkilerinin gerçek bir ortaklığa ve entegrasyona dayalı olduğunu aktardı ve tüm Suriyelilerin kendilerini güvende ve ait hissettikleri bir devlet kurma arzusunda olduklarını vurguladı.

Toplantının sonunda Şeybani, 21 muhalif diplomatın görevlerine iadesine ilişkin kararı imzalayarak, bu adımın ulusal yetkinliklerin yeniden kazanılmasında önemli olduğunu belirtti.

