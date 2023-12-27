Esat Oktay Yıldıran'ın adı okul tabelasından kaldırıldı

İzmir Buca'da Belenbaşı İlkokulu'nun adı, 12 Eylül darbesi sonrası Diyarbakır Cezaevi'nde işkenceci subay olarak tanınan Esat Oktay Yıldıran olarak belirlendi. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, okulun yeni adını ilan etmek için bir tören gerçekleştirdi. Törene Yıldıran'ın ailesi, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, Konak Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Buca İlçe Mili Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, ilçe protokolü, köy halkı, öğretmen ve öğrenciler iştirak etti.



Tepkiler sonrası Milli Eğitim Bakanlığı, okulun adını değiştirmek için soruşturma açtı.

Eğitim Sen İzmir 5 Nolu Şube Başkanı Savaş Candemir, “İki gündür yaptığımız açıklamalar ve kamuoyunun yanımızda olmasıyla, okulun adından iskenceci Esat Oktay Yıldıran ismi silindi.

Okulun tabelaları sabah değiştirildi ve Belenbaşı İlkokulu oldu. Bu konunun üzerine gideceğiz ve okulun adını değiştiren yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunacağız” dedi.