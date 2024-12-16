Esed, 2018-2019 Arasında Rusya'ya 250 Milyon Dolar Kaçırdı

Esed’in Kaçırdığı Miktar Dikkat Çekiyor

Financial Times (FT) gazetesinin ortaya koyduğu habere göre, Suriye'deki Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed, 2018 ve 2019 yıllarında Rusya'ya yaklaşık 250 milyon dolar nakit gönderdi. Bu kaçak transferlerin uluslararası yaptırımlar altında sıkıntı çeken Suriye ekonomisi üzerindeki etkileri dikkat çekiyor.

Para Transferi Yöntemleri

Haber, FT'nin 2012 sonrası kayıtları incelediğini ve Esed'in, Mart 2018 ile Eylül 2019 arasında gerçekleştirilen 21 uçuş ile Moskova'ya döviz gönderdiğini belirtti. Bu uçuşlarda yaklaşık iki ton ağırlığında 250 milyon dolar değerinde banknot taşındığı ifade ediliyor. Para, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'na ulaştırıldı.

Gayrimenkul Satın Alma Bağlantısı

Aynı zamanda Esed'in akrabalarının Rusya'da en az 20 lüks daire dahil çeşitli gayrimenkuller satın alması da dikkat çekiyor. Para transferlerinin bu satın almalarla bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Detaylı Kayıtlar Açıklanıyor

Import Genius isimli uluslararası ticaret veri şirketinden elde edilen Rus ticaret kayıtları, Esed'in rejimin merkez bankasından 13 Mayıs 2019'da yollanan 10 milyon dolar değerindeki 100 dolarlık banknotları taşıyan bir uçağın Vnukovo'ya indiğini ortaya koyuyor. Ayrıca, Şubat 2019'da 500’er avroluk banknotlarla yaklaşık 20 milyon euro da Rusya'ya sevk edildiği belirtiliyor.

Yapılan Diğer Para Transferleri

Esed yönetiminin, ABD'nin yaptırım uyguladığı Rus bankası TsMR Bank'a Mart 2018'de 2 milyon dolar taşıdığı da haberde yer almakta. Yine aynı yıllardaki para sevkiyatlarının, Rosoboronexport tarafından kontrol edilen RFC Bank adlı bankaya yapıldığı aktarılıyor.

Tüm bu gelişmeler, Suriye'nin zorlu ekonomik durumunu ve rejimin uluslararası yaptırımlar karşısında aldığı radikal finansal önlemleri gözler önüne seriyor.