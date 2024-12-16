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Esed'den Kaçış Sonrası Çarpıcı Açıklama: Rus Üssüne Sığınmış

Esad, çatışmalar sonrasında Rus üssüne sığındığını ve ardından Moskova'nın talimatıyla oradan alındığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 16:06
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 16:06
Esed'den Kaçış Sonrası Çarpıcı Açıklama: Rus Üssüne Sığınmış

Esed'in Kaçışını Takip Eden İlk Açıklama

Devrik lider Bashar al-Assad, ülkesinden kaçtıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, yaşanan çatışmalar sırasında Rus askeri üssüne sığındığını iddia etti.

Moskova'nın Talimatı ile Sevk Edildi

Esed, Rus üssünde kaldığı süre zarfında, Moskova'dan gelen talimatlarla burada tutulduğunu belirtti. Bu açıklama, Esed'in karşılaştığı zorlukların ve uluslararası ilişkilerinin seyrinin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Esed'in bu açıklamaları, hem Suriye içindeki dinamikleri hem de Rusya'nın bölgedeki rolünü yeniden değerlendirilmesine neden olacak.

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