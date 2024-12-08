Esed Görevden Ayrıldığını Açıkladı, Ülkeyi Terk Etti!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Şok Edici Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in görevden ayrılma kararı aldığını ve ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Esed'in Kararının Ayrıntıları

Bu gelişme, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Esed'in, uzun süredir devam eden iç savaş ve siyasi baskılar sonrasında böyle bir adım attığı ifade edildi.

Bakanlık, Esed’in Suriye’den ayrılmasının ardından ülkenin geleceği hakkında belirsizliklerin artabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, bu durumun Suriye’deki siyasi denklemi nasıl etkileyeceği konusunda farklı öngörülerde bulunuyor.

Esed’in görevden ayrılması ve ülkeden çıkışı, Suriye’nin içindeki çatışmaların geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olabilir.