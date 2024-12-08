DOLAR
34,76 0%
EURO
36,74 0%
ALTIN
2.945,96 0%
BITCOIN
3.463.430,78 0,63%

Esed Görevden Ayrıldığını Açıkladı, Ülkeyi Terk Etti!

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Beşşar Esed'in görevden ayrıldığını ve Suriye'yi terk ettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 14:40
Esed Görevden Ayrıldığını Açıkladı, Ülkeyi Terk Etti!

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan Şok Edici Açıklama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in görevden ayrılma kararı aldığını ve ülkeyi terk ettiğini bildirdi.

Esed'in Kararının Ayrıntıları

Bu gelişme, uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Esed'in, uzun süredir devam eden iç savaş ve siyasi baskılar sonrasında böyle bir adım attığı ifade edildi.

Bakanlık, Esed’in Suriye’den ayrılmasının ardından ülkenin geleceği hakkında belirsizliklerin artabileceğine dikkat çekti.

Uzmanlar, bu durumun Suriye’deki siyasi denklemi nasıl etkileyeceği konusunda farklı öngörülerde bulunuyor.

Esed’in görevden ayrılması ve ülkeden çıkışı, Suriye’nin içindeki çatışmaların geleceği açısından kritik bir dönüm noktası olabilir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da Seyir Halindeki Tırın Lastiği, Otomobildeki Yolcuyu Hayatından Etti
2
Ordu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Tutuklandı
3
Kral Şakir Temalı Oyun Parkı Palladium AVM'de Kapılarını Açtı
4
Artvin'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı
5
Türkiye Barolar Birliği 38. Olağan Genel Kurulu'nda Oy Verme İşlemi Devam Ediyor
6
Yönetmen Semih Kaplanoğlu Anadolu Ajansı'nın Sinema Atölyesi'nde Konuştu
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te Depremzede Aileyi Ziyaret Etti

KOSGEB’den 1,5 Milyon TL Faizsiz Kredi Fırsatı!

Migros'ta Yıl Sonu İndirimi: Zeytinyağı 225 TL!

ING Bank İlk Emekli Promosyon Artışını Duyurdu: 20.000 TL'ye Ek 25.000 TL Ödenecek!

ŞOK Market'te Çay ve Deterjan Fırsatları! 3 Güne Dev İndirim Bitecek

Yılbaşı Öncesi 200.000 TL Kredi Fırsatı: Kamu Bankalarından büyük destek

Emeklilere Müjde! Kaplıca Tedavisi Artık Ücretsiz

Kredi Kartı ile Sigara Alımlarında Ekstra Ücretler Son Buluyor!

Belediye İşçilerine Müjde: Yüzde 56 Zam Açıklandı!

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor