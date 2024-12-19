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Esed Rejimi Askerlerinin İadesi Bugün Başlıyor

Irak'a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye'ye iadesine bugün başlanacağı duyuruldu.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:54
Esed Rejimi Askerlerinin İadesi Bugün Başlıyor

Esed Rejimi Askerleri İçin İade Süreci Başlıyor

Irak Güvenlik Medya Ağı Sözcüsü Mikdad Miri, Irak’a kaçan devrik Esed rejimi askerlerinin Suriye’ye iadesine bugün başlanacağını açıkladı. Irak resmi haber ajansı INA aracılığıyla yayımlanan bilgilere göre, Miri, iade işlemlerinin ilgili Irak makamları tarafından başlatılacağını ve sürecin Suriye ile koordineli bir şekilde yürütüleceğini belirtti.

Yaklaşık 2 Bin Asker Irak'a Kaçtı

Devrik Suriye rejimine bağlı yaklaşık 2 bin asker, 7 Aralık tarihinde El-Kaim Sınırı Kapısı üzerinden Irak’a geçiş yapmıştı. Bu iade sürecinin, uluslararası ilişkiler açısından önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

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