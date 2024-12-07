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Esed Rejimi, Doğu Guta'dan Çekiliyor: Çatışmalar Devam Ediyor

Beşşar Esed rejimi güçleri, 2018'deki kimyasal saldırıyla ele geçirdiği Doğu Guta bölgesinden çekiliyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 20:07
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 20:07
Esed Rejimi, Doğu Guta'dan Çekiliyor: Çatışmalar Devam Ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçleri, başkent Şam'da 2018'de düzenledikleri kimyasal saldırı ile kontrol altına aldıkları Doğu Guta bölgesindeki mevkilerini boşaltmaya başladı. Son günlerde yaşanan çatışmalar sonucunda rejim güçleri dikkat çekici bir çekilme sürecine girmiş durumda.

27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda rejim, Suriye'deki alan kayıplarını artırdı. Silahlı grupların başkentin güney banliyölerine girmeye başlamasıyla birlikte Esed rejimi, Haresta, Arbin ve Duma gibi önemli bölgelerden çekildi.

2018'de Doğu Guta'nın muhalif gruplar tarafından kontrol edildiği sırada, Suriye rejimi halkı yerinden etmişti. Özellikle 21 Ağustos 2013 tarihinde düzenlenen kimyasal silah saldırısında 1400'den fazla sivil hayatını kaybetmişti. 2018'de, Rus savaş uçakları ve İran destekli grupların gerçekleştirdiği füze ve hava saldırıları ile bölge yeniden dünya gündemine gelmişti.

Saldırıların ardından binlerce sivilin öldüğü, insani yardımların geçişine izin verilmeyen ablukalar dolayısıyla bölgedeki muhalifler, Nisan 2018'de Doğu Guta'yı terk etmek zorunda kalmıştı.

Suriye'deki Son Durum

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında yoğun çatışmalar başlamıştı. Çatışmalar sonucunda, 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bir bölümünü alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün İdlib genelinde kontrol sağladı.

Bu gruplar, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almayı başardı. Aynı dönemde, başkent Şam'a açılan stratejik öneme sahip Humus ilinin bazı yerleşimlerinde de ilerlemeye devam ettiler.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde, 6 Aralık'ta muhalefet güçlerinin başlattığı operasyon sonucunda il merkezi rejim güçlerinden geri alındı. Ülkenin güneyindeki Suveyda ilinin tamamı da 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçti. Aynı gün Kuneytra il merkezindeki muhalifler, kontrolü sağlamayı başardı.

Son olarak, Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezini terörden kurtardı.

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