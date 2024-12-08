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Esed Rejiminin Devrilmesi, Trablusşam'da Coşkuyla Kutlandı

Suriye'deki muhalif grupların Şam'da kontrolü ele geçirmesi, Lübnan'ın Trablusşam kentinde büyük sevinçle kutlandı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 10:40
Esed Rejiminin Devrilmesi, Trablusşam'da Coşkuyla Kutlandı

Suriye'de rejim karşıtı silahlı muhalif grupların Şam'da kontrolü ele geçirmesi, Lübnan'ın Trablusşam kentinde coşkuyla kutlandı. Lübnan medyasına yansıyan haberlere göre, Trablusşam'ın Nur Meydanı başta olmak üzere birçok noktada sevinç gösterileri düzenlendi.

Rejim karşıtı grupların kazandığı zaferin ardından, Nur Meydanı'nda toplanan kalabalık tekbirler getirerek ve havai fişekler atarak Esed rejiminin devrilmesini kutladı. Bunun yanı sıra Lübnan'ın kuzeyindeki Beddavi ve Diniyye bölgelerinde de benzer kutlamalar gerçekleşti.

Lübnan-Suriye sınırına yakın Akkar bölgesinde, Suriye Baas Partisi'nin tabelalarının indirildiği bildirildi.

Suriye'deki Çatışmalar

Suriye'nin kuzeyinde, Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım tarihinde Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı gruplar arasında çatışmalar patlak vermişti. Ardından, 30 Kasım tarihinde Halep'in büyük bölümünü ele geçiren muhalif gruplar, aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağladı. Şiddetli çatışmalar sonucunda 5 Aralık'ta Hama kent merkezini de ele geçirdiler.

Muhalif gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşimlerini ele geçirerek ilerleyişlerini sürdürdü. Başka bir gelişmede, Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, il merkezini rejim güçlerinden geri aldı.

Ülkenin güneyinde Suveyda ilinin tamamı da 7 Aralık’ta muhalif grupların kontrolüne geçti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamayı başardı. Başkente açılan Humus ilinde 7 Aralık’ta muhalif güçler kent merkezine hakim oldu.

Şam'ın güneybatısında Esed rejimi güçlerine karşı ilerleyen gruplar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girdi. Rejim güçleri, Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından geri çekildi. Sonuç olarak, muhalif grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla Esed rejimi, 8 Aralık sabahı kısa sürede başkentin kontrolünü kaybetti.

Ayrıca, Suriye Milli Ordusu tarafından Halep kırsalında 1 Aralık'ta başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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