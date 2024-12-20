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Esed Rejiminin Devrilmesinin Ardından Ürdün'den 7 Bin 250 Suriyeli Ülkelerine Döndü

Ürdün İçişleri Bakanı, Esed rejiminin devrilmesinden bu yana 7 bin 250 Suriyelinin ülkesine döndüğünü duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 01:43
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 01:43
Esed Rejiminin Devrilmesinin Ardından Ürdün'den 7 Bin 250 Suriyeli Ülkelerine Döndü

Ürdün İçişleri Bakanı'ndan Açıklama

Ürdün İçişleri Bakanı Mazin el-Ferraye, Suriye'de Beşşar Esed rejiminin devrilmesi sonrasında 7 bin 250 Suriyelinin ülkelerine döndüğünü açıkladı. Bakan Ferraye, bu kişilerin büyük bir kısmının mülteci olarak sınıflandırılmadığını vurguladı.

Cabir-Nasib Sınır Kapısı'ndan Geçişler

El-Memleke devlet televizyonuna konuşan Ferraye, 8 Aralık'tan bu yana Cabir-Nasib Sınır Kapısı'ndan ülkesine dönen Suriyelilerin sayısının 7 bin 250 olduğunu bildirdi. Bu verilerin, geri dönüşlerin artış gösterdiğine işaret ettiğini belirtiyor.

Bakan Ferraye'nin bu açıklamaları, bölgede yaşanan gelişmelerin yanı sıra mülteci durumları hakkında da önemli bilgiler sunmaktadır.

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