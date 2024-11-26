Esed Rejiminin İdlib Saldırısında 3 Çocuk Hayatını Kaybetti, 15 Sivil Yaralandı

İdlib'de Kanlı Saldırı: 3 Çocuk Öldü

Suriye'de, Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, İdlib bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına acımasızca saldırdı. Bu saldırılar sonucunda 3 çocuk hayatını kaybederken, 15 sivil yaralandı.

Saldırı Detayları

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgilere göre, İdlib'in güneybatısındaki Maarratünnuman ilçesindeki Esed rejimi ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplar, İdlib'in güneyindeki Eriha ilçesine karadan karaya atış yapan silahlarla saldırı düzenledi. Saldırıda yaralanan 15 sivil, çevredeki hastanelere sevk edildi.

Uluslararası Durum ve İdlib'in Geçmişi

2017 yılında Türkiye, Rusya ve İran, Suriye yönetiminin kontrolü dışında kalan alanlarda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturmaya karar vermişti. Ancak Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, bu saldırılara devam ederek 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek amacıyla yeni bir mutabakat sağladı. Ancak, saldırılar Mayıs 2019'da yeniden şiddetlenmiştir. 5 Mart 2020'de Türkiye ile Rusya arasında sağlanan yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunmuş olsa da, bölgedeki sivil halk için tehlikeler devam etmektedir.

2017-2020 yıllarında, saldırılardan kaçarak Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kalan yaklaşık 2 milyon sivil, hala zor bir yaşam sürmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.