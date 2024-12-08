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Esed ve Ailesi Moskova'ya Ulaştı: Rusya Sığınma Teklifinde Bulundu

Rus haber ajansı TASS, Esed ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını ve Rusya'nın onlara sığınma teklif ettiğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:55
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 20:55
Esed ve Ailesi Moskova'ya Ulaştı: Rusya Sığınma Teklifinde Bulundu

Esed ve Ailesi Moskova'ya Varış Yaptı

Rus haber ajansı TASS, Bashar al-Assad ve ailesinin Moskova'ya ulaştığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, Rusya'nın Esed'e sığınma teklif ettiği öğrenildi.

Rusya'nın Stratejik Adımı

Rusya, Esed ve ailesine sığınma imkanı sunarak, Suriye'deki politik durumu etkilemeyi hedefliyor. Bu adım, Kremlin'in uluslararası ilişkilerdeki rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor.

Esed'in Moskova'daki varlığı, uluslararası sahnede önemli yankı uyandıracağa benziyor. Gelişmelerin, Suriye'deki iç savaş ve bölgedeki denge üzerinde nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

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