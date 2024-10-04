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Esenler Belediyesi 2024-2025 Kültür Sanat Sezonunu Açtı

Esenler Belediyesi, 2024-2025 kültür sanat sezonunu Türk bestekar Itri Efendi'ye adadı. Açılış etkinliği güçlü isimlerle yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 23:17
Esenler Belediyesi 2024-2025 Kültür Sanat Sezonunu Açtı

Esenler Belediyesi 2024-2025 Kültür Sanat Sezonu Başladı

Esenler Belediyesi, Türk bestekar Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye atfedilen 2024-2025 kültür sanat sezonunun açılışını gerçekleştirdi. Etkinlik, Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Hamamı'nda yapıldı.

Açılış programına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, İstanbul Valisi Davut Gül ve Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Coşkun Yılmaz gibi önemli konuklar katıldı. Ayrıca, kültür sanat dünyasından birçok tanınmış isim de etkinlikte yer aldı.

Başkan Göksu’nun Mesajı Önemliydi

Programda konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Gazze'deki durumu anarak Filistinlilere ve tüm şehitlere rahmet diledi. Başkan Göksu, gençlerin gelecekte adaleti, vicdanı ve merhameti getireceğine inandığını belirtti.

Göksu, Esenler'in İstanbul'un lojistik merkezi olduğunu ve genç nüfusa sahip olduğunu ifade ederken, "Bu çocuklarımız, istikametlerinden asla vazgeçmeyen, menzilde koşan gençler olmak zorunda" dedi.

Kültür Sanat Sezonu Ve İsimlendirme

Her yıl önemli şahsiyetlerin ismini verdiklerini vurgulayan Göksu, bu seneki sezonun Buhurizade Mustafa Itri Efendi'ye adandığını belirtti. "Esenler'in çocukları bilsin ve geleceği inşa etsin" diyen Göksu, çocukların bilgi ve hikmetle donatılması gerektiğini ifade etti.

Etkinlik Dinletiyle Tamamlandı

Açılış etkinliği, Itri Efendi'nin eserlerinin icra edildiği “Öz Musikimizden Sesler” dinletisiyle son buldu.

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