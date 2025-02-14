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Esenler Belediyesi Gazze'de İftar Sofrası Kuracak

Esenler Belediyesi, geleneksel iftar programlarını iptal ederek Gazze'de iftar sofraları kuracak.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:57
Esenler Belediyesi Gazze'de İftar Sofrası Kuracak

Esenler Belediyesi, bu yıl Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlediği toplu iftar programlarına son vererek, Gazze'de iftar sofraları kurma kararı aldı. Yapılan açıklamada, Ramazan ayının bereketinin Gazzelilerle paylaşılacağı ifade edildi.

Belediyeden elde edilen bilgilere göre, iptal edilen toplu iftarların yerine ihtiyaç sahibi vatandaşlar için her yıl uygulanan "Alo İftar" ve "Eve Teslim İftar" hizmetleri bu yıl da devam edecek.

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, insanlığın yaşadığı büyük trajedilere dikkat çekerek, "Seyirci kalan değil, kardeşlerinin yarasına merhem olan bir belediye olmak istiyoruz" dedi. Göksu, ayrıca, "Esenler'de yapacağımız bütün toplu iftarları iptal ederek, bu iftarlara harcayacağımız bütçeyi Gazze'de iftar sofraları kurarak, kardeşlerimize göndermeye karar verdik" ifadelerini kullandı.

Göksu, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara da iftar sofraları kurmaya devam edeceklerini vurguladı. "Bir iftar Esenler'de, bir iftar Gazze'de kurmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

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