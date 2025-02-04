Esenler'de 7.5 Büyüklüğünde Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Esenler'de, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla 7,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi. Esenler Belediyesi tarafından 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte, senaryoya göre, Marmara Denizi'nde meydana gelen depremin ilçede yıkıma neden olduğu simüle edildi.

Tatbikat sırasında, enkaz altında kalanlar kurtarılarak hastanelere sevk edildi. Ayrıca, deprem sonrası binalarda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek mahsur kalan bir kişiyi kurtardı. Olası doğal gaz kaçağına ilişkin de gerekli kontroller yapıldı.

Esenler Arama ve Kurtarma Ekibi (ESKAT) ile diğer arama kurtarma ekipleri, deprem nedeniyle binalardan kopan parçaların üzerine düşerek mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışmalar yürüttü.

Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş, tatbikatın yalnızca sahada değil, masa başında da yürütüldüğünü belirterek, 23 ekibin deprem sonrası gıda, barınma ve ulaşım gibi ihtiyaçlar üzerine çalışma başlattığını ifade etti. Karataş, bu tür tatbikatların, olası bir depreme karşı en iyi hazırlığı sağlamak amacıyla önemli olduğunu vurguladı:

"Allah'tan böyle bir şey yaşatmamasını dua ediyoruz ama yaşarsak da Esenler Belediyesi olarak en hazır şekilde bulunmak adına bunu kendimizi test eden, tecrübemizi geliştiren bir gün olarak değerlendiriyoruz. Sonunda da eksiklerimiz, daha da geliştirmemiz gereken şeyler varsa onları tamamlayacak şekilde planlamamızı yapacağız."

Karataş, kentsel dönüşüm çalışmalarının depreme hazırlık açısından önemine değinerek, "Daha güvenli binalarla ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda da ciddi bir aşama kaydeden bir belediyeyiz." dedi.

Tatbikatı, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı da takip etti. Tatbikata katılan kuruluşlar arasında ESKAT, Hak İnsani Yardım Derneği Arama Kurtarma Ekibi, Yıldızlar Arama Kurtarma Ekibi (YARKUR), Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAGAME), İstanbul İtfaiyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret AŞ (İGDAŞ), Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ (BEDAŞ), İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ve emniyet ekipleri yer aldı.

Esenler'de, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş açıklamalarda bulundu.

Esenler'de, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı dolayısıyla 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosuyla tatbikat gerçekleştirildi. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Nihat Karataş açıklamalarda bulundu.