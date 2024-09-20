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Esenler'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Esenler'de bir kişi tartıştığı arkadaşını bıçaklayarak öldürdü. Olayın detayları ve zanlının durumu inceleniyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 15:05
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 15:33
Esenler'de Arkadaşını Bıçaklayarak Öldüren Kişi Gözaltına Alındı

Esenler'de Trajik Olay

Esenler'de yaşanan bir olayda, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan İbrahim A. (52) hayatını kaybetti. Olay, Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi.

Olayın Gelişimi

İbrahim A., henüz kimliği tespit edilemeyen Suriyeli bir arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, arkadaşı İbrahim A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olayı hemen sonrasında, çevredeki vatandaşların ihbarıyla çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi.

İhbar ve Sağlık Ekiplerinin Müdahalesi

Sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonucunda İbrahim A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından İbrahim A'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Şüphelinin Yakalanması

Olayla ilgili yapılan çalışmalarda, İbrahim A.'yı bıçaklayan şüpheli gözaltına alındı. Bu kişinin ülkeye kaçak yollarla girdiği, bu nedenle kimlik tespitinin henüz yapılamadığı bildirildi. Ayrıca, şüphelinin, maktulün kendisini taciz ettiğini iddia ettiği öğrenildi. Olayın gerçekleştiği yer ve sebebi üzerine detaylı incelemeler sürdürülmektedir.

Esenler'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Suriye uyruklu...

Esenler'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Suriye uyruklu İbrahim A. (52) Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında ikamet ettiği dairede, ismi henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı, İbrahim A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenler'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Suriye uyruklu...

Esenler'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Suriye uyruklu İbrahim A. (52) Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında ikamet ettiği dairede, ismi henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı, İbrahim A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Esenler'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Suriye uyruklu...

Esenler'de tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti. Suriye uyruklu İbrahim A. (52) Tuna Mahallesi Osmangazi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında ikamet ettiği dairede, ismi henüz tespit edilemeyen Suriye uyruklu arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine arkadaşı, İbrahim A'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede İbrahim A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

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