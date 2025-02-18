Esenler'de Asım Gültekin ve Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu Mezuniyet Töreni

Esenler'de Mezuniyet Coşkusu

Esenler Belediyesinin düzenlemiş olduğu "Asım Gültekin Dergicilik Okulu" ve "Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu" öğrencileri, gerçekleştirdikleri mezuniyet töreninde sertifikalarını aldı. Tören, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde yapıldı ve Türk edebiyatının önemli isimlerinin anıları da anıldı.

Eğitmenin Açıklamaları

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, açılış konuşmasında eğitim programlarının Esenler sınırlarının ötesine geçtiğini, İstanbul ve diğer şehirlerden gelen katılımcılarla geniş bir kitleye ulaştığını belirtti. Cerrahoğlu, Esenler Belediyesi’nin sunduğu 74 branşlı eğitimler arasında sadece bu iki okulun bulunduğunu ifade etti.

Değerlerimizi Yaşatıyoruz

Cerrahoğlu, eğitimin önemine vurgu yaparak gençlere hayallerine ulaşmalarında yardımcı olduklarını ve bu bağlamda "Yedi Güzel Adam" isimleriyle anılan edebi şahsiyetlerin unutulmamasını amaçladıklarını belirtti. Bu isimler arasında Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan, Alaeddin Özdenören ve Sezai Karakoç bulunuyor.

Öğrencilere Katılım Belgeleri Verildi

Törenin ardından, Asım Gültekin Dergicilik Okulu’nun ortaokul, lise ve üniversite gruplarındaki öğrencilere, eğitmenleri Aleyna Nur Yaz, Uğur Gündüz ve Enes Batman tarafından katılım belgeleri ve hediyeler takdim edildi. Ayrıca, Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu öğrencileri de Erhan Genç, Suheyla Sancar, Mehmet Güneş, Ozcan Ünlü, Mehmet Nuri Yardım ve Şakir Kurtulmuş tarafından ödüllendirildi.

Programın Sona Ermesi

Eğitmenler ve öğrencileri temsilen seçilen katılımcılar, program hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tören, eğitmenlere Fakr-name adlı eserin takdimi ve toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.

Esenler Belediyesinin düzenlediği, "Asım Gültekin Dergicilik Okulu" ve "Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu" öğrencileri sertifikalarını aldı. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, açılışta konuşma yaptı.

Esenler Belediyesinin düzenlediği, "Asım Gültekin Dergicilik Okulu" ve "Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu" öğrencileri sertifikalarını aldı. Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürü Hüseyin Cerrahoğlu, açılışta konuşma yaptı.