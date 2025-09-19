Esenler'de Bariyer Kazası: 5 Yaralı, Araç Alev Aldı (34 FCV 607)

Esenler'de O-3 Bağlantı Yolu'nda bariyere çarpan 34 FCV 607 plakalı otomobilde 5 kişi yaralandı; araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 04:10
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 04:10
Kaza ve müdahale detayları

Esenler'de meydana gelen kazada, O-3 Bağlantı Yolu Edirne istikametinde ilerleyen 34 FCV 607 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp takla attı.

Kazada bulunan 5 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Bu sırada otomobil alev alarak yanmaya başladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü; araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle yolda bir süre araç yoğunluğu ve kuyruk oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

