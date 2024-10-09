Esenler'de Bilim ve Uzay Şenliği Başladı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür: "Geleceğin bilgisiyle donanmak, teknolojiyi yakalamak aynı zamanda insani değerlerle..."

İstanbul'un Esenler ilçesinde, Esenler Belediyesi, TÜBİTAK, Milli Eğitim Bakanlığı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM), Esenler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Esenler Bilim Merkezi iş birliğiyle düzenlenen Bilim ve Uzay Şenliği, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde kapılarını açtı.

Açılış Programında Duygular Paylaşıldı

Açılış programında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Yentür, "Bugün çocukların neşesinin Esenler’e bir güneş gibi doğduğunu" belirtti. Yentür, şunları söyledi:

"Eğer dün öğrendiklerimizi bugünün çocuklarına öğretirsek, onların yarınlarından çalmış oluruz. Okullar, geleceği planlayan en büyük kurumlardır. Geleceğin bilgisiyle donanmak, teknolojiyi yakalamak ve insani değerlerle çocukları buluşturmak, Türk milli eğitiminin vazgeçilmezidir.”

Bilim ve Değişim

Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, ilçede 81 bin 326 öğrencinin bulunduğunu ifade ederek, bilginin yeni rekabet unsuru olduğuna dikkat çekti. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Çetinkaya ise, bilim ve teknolojinin toplum için önemi üzerinde durarak, bu tür etkinliklerin kıymetini vurguladı.

Program ve Etkinlikler

Şenlik, öğrencilerin özgün projelerinin sergilendiği stantlar ve müzik dinletileriyle dolu bir program sundu. Yıldız Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin katıldığı etkinlikler, 12 Ekim'e kadar devam edecek.

Atölye Çalışmaları ve Eğitimler

TÜBİTAK destekli şenlikte, 4 gün boyunca akademisyenler tarafından bilimsel okuryazarlık eğitimleri verilecek. 46 farklı alanda gerçekleştirilecek atölyelerde, deneysel gözlemler, uzay çalışmaları ve artırılmış gerçeklik uygulamaları gibi çeşitli konular yer alacak.