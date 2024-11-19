Esenler'de Drift Yapan Sürücüye 36 Bin 625 Lira Ceza

Esenler'de Drift Yapan Sürücüye Cezai İşlem

Esenler'de, drift yaparak trafik güvenliğini tehlikeye atan bir sürücüye 36 bin 625 lira ceza kesildi. Olay, Mahmutbey Yolu Sultangazi istikametinde meydana geldi.

Social Medyada Yer Alan Görüntüler Sonrası İşlem Başlatıldı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformlarında drift yapan sürücünün görüntülerinin paylaşılması üzerine hemen harekete geçti. Ekipler, aracın plaka bilgisi üzerinden kimliği tespit edilen sürücü Y.T.İ. hakkında gerekli işlemleri başlattı.

Cezanın Detayları

Sürücü Y.T.İ.'ye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde bir dizi kural ihlalinden toplam 36 bin 625 lira idari para cezası verildi. Verilen cezanın sebepleri arasında 'cam filmi', 'tehlikeli şerit değiştirmek', 'drift atmak', 'saygısızca araç kullanmak' ve 'ani yavaşlamak' maddeleri yer aldı.

Ehliyetine El Konuldu

Ayrıca, sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Sürücü hakkında, 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.