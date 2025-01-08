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Esenler'de İETT Otobüsüne Havalı Tabanca ile Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Esenler'de, İETT otobüsüne havalı tabancayla ateş eden S.K. isimli şüpheli, psikolojik tedavi gördüğü tespit edilerek gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 17:00
Esenler'de İETT Otobüsüne Havalı Tabanca ile Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

Esenler'de Havalı Tabanca İle İETT Otobüsüne Saldırı

İstanbul'un Esenler ilçesinde, Oruç Reis Mahallesi'nde seyir halindeki bir İETT otobüsüne havalı tabanca ile ateş açan şüpheli S.K., düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın bildirildiği ihbar üzerine hemen harekete geçti. Yapılan incelemelerde, ateş edilen otobüsün üç kapısının camlarının kırıldığı tespit edildi.

Olayda, otobüsteki yolculardan yaralanan olmadı. S.K.'nın kimliği belirlendikten sonra gözaltına alındığı öğrenildi.

Şüphelinin sorgulamalarında, çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde psikolojik tedavi gördüğü belirlendi. S.K., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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