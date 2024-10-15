Esenler'de Kentsel Dönüşüm Alanında Çatı Çökmesi Olayı

Esenler'de Kentsel Dönüşüm Kapsamında Çatı Çökmesi

Esenler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde, kentsel dönüşüm nedeniyle daha önce boşaltılan üç katlı bir binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi.

Olayın Detayları

Olay, 1118. Sokak'ta gerçekleşti ve çatıdan düşen parçalar, park halinde olan iki araca hasar verdi. Olayın hemen ardından, bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, güvenlik önlemleri alarak çevreyi şeritle kapattı ve ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Mahalle Sakinlerinin Tanıklığı

Olayın tanıklarından Murat Kayaalp, arkadaşlarıyla berber dükkanındayken bir gürültü duyduklarını ve bunun bir kaza olduğunu düşündüklerini aktardı. Üç çocuğun olaydan kaçıştığını belirten Kayaalp, "Dışarı çıktık, baktık ki olay böyle. Şükürler olsun yaralı yok, bizim de sevincimiz o. Çatının üstünden tuğlalar düştü," şeklinde konuştu.

Bir başka tanık olan Şerif Doğan, çocukların tam zamanında kurtulduğunu ve düşen parçalar nedeniyle iki aracın kullanılmaz hale geldiğini ifade etti.

Esenler'de daha önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenler'de daha önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenler'de daha önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Esenler'de daha önce kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan binanın çatısında kısmi çökme meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.