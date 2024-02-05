Esenler'de makas atan trafik magandasına para cezası verildi!

Bir sürücü yolda makas atarak ilerlediğini anları afişe etti! Hızlı ve ani manevralar yaparak ilerlediği anları kaydeden ve daha sonra sosyal medya mecralarında paylaşan şahıs, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin radarına girdi.



Görüntüleri inceledikten sonra şahsın kullandığı otomobilin plakasını tespit eden ekipler, isminin O.K. olduğu tespit edilen şahsı gözaltına aldı. Karayolları Trafik Kanunu’nda da yer aldığı üzere sürücüye toplam 10 bin 15 TL idaresi para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücü hakkında makas atarak ve kurallara uymayarak trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.