Esenler'de Otomobilin Aniden Şerit Değiştirmesi Motosiklete Çarptı — Kaza Kamerada

Esenler'de Tekstilkent sapağına yönelirken aniden şerit değiştiren otomobil, seyir halindeki motosiklete çarptı; sürücü yaralandı, kaza kameraya yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.09.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 14:51
Esenler'de, Tekstilkent sapağını kaçırmamak için aniden şerit değiştiren bir otomobil, seyir halindeki bir motosiklete çarparak kaza yaptı. Olay, yoldaki başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Olay anı

Kamera görüntülerinde, otomobilin aniden sol şeritten sağ şeride geçtiği ve bu manevra sırasında taralı alanda seyir halinde olan motosiklete çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak bariyerlere çarptı.

Yaralı ve soruşturma

Çarpmanın ardından motosiklet sürücüsü, başını bariyerlere çarparak yaralandı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

