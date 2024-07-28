Esenler'de Özel Hastanede Yangın Çıktı, Hastalar Tahliye Edildi

Esenler'de Hastane Yangını

Esenler'de, Birlik Mahallesi Bahçeler Caddesi üzerinde yer alan özel bir hastanede çıkan yangın, tedbir amaçlı hastaların tahliyesini gerektirdi.

Yangının Detayları

Alınan bilgilere göre, hastanede bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalara başladı.

Hasta Tahliyesi Gerçekleşti

Yangın nedeniyle hastalar, güvenlik önlemleri kapsamında ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İncelemeler Devam Ediyor

Yangının çıkış nedeni hakkında araştırmalar sürüyor. Olayla ilgili resmi açıklama yapılması bekleniyor. Bu tür olayların önüne geçilmesi amacıyla gerekli önlemlerin alınması gerektiği ifade ediliyor.

Esenler'de, özel bir hastanede çıkan yangın nedeniyle hastalar tedbir amaçlı çevredeki hastanelere sevk edildi.