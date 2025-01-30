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Esenler'de Sahte Polis Yakalandı: Kimlikteki Yazım Hatası Ortaya Çıkardı

Esenler'de sahte polis kimliğiyle yakalanan şüpheli, yazım hatası nedeniyle gözaltına alındı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 14:09
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 14:09
Esenler'de Sahte Polis Yakalandı: Kimlikteki Yazım Hatası Ortaya Çıkardı

Esenler'de Sahte Polis Kimliği Skandalı

Esenler'de gerçekleştirilen denetimler sırasında, sahte polis kimliği kullanan bir şahıs yakalandı. Olay, 23 Ocak'ta Tuna Köprüsü'nde yapılan rutin kontrol sırasında meydana geldi.

Denetimlerin Ayrıntıları

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurdu. Sürücü Mustafa Y., polislere “başkomiser” olduğunu beyan etti. Ancak ekipler, sürücünün sunduğu polis kimliğinde “başkomiser” olarak yazılması gereken rütbenin “başkomser” olarak kaydedildiğini fark etti.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

Kimliğin sahte olduğunun anlaşılması üzerine Mustafa Y. gözaltına alındı. İncelemelerde, otomobilde iki adet sahte polis kimliği ve “başkomiser” rütbesi takılı yelek bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Önceki Suç Kayıtları Ortaya Çıktı

Mustafa Y.'nin, tehdit, hakaret ve kasten yaralama gibi suçlardan birçok kaydının bulunduğu öğrenildi. Gelişmelerin devam etmesi bekleniyor.

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