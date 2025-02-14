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Esenler'de Şehit İtfaiye Eri İçin Duygusal Tören

Esenler'de yangında şehit olan itfaiye eri Furkan Sayın için tören düzenlendi, İBB Başkanı İmamoğlu duygusal mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 15:57
Esenler'de Şehit İtfaiye Eri İçin Duygusal Tören

Esenler'de Şehit İtfaiye Eri İçin Tören Düzenlendi

Esenler'de meydana gelen bir yangına müdahale sırasında yüksekten düşerek yaşamını yitiren itfaiye eri Furkan Sayın için anlam dolu bir tören gerçekleştirildi. Tören, Bağcılar İtfaiye Grubu'nda yapıldı.

Törene, Furkan Sayın'ın annesi Aynur, babası Kazım, kardeşi Esmanur Sayın, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçkun ve çok sayıda itfaiye personeli katıldı.

İmamoğlu’ndan Duygusal Konuşma

Törende bir konuşma yapan İmamoğlu, Furkan Sayın'ın itfaiye teşkilatındaki genç ve cesur bir arkadaşları olduğunu belirterek, itfaiye personelinin yaptıkları işin dünyanın en özel mesleklerinden biri olduğunu ifade etti. İmamoğlu, “Bu mesleği seçmek bile büyük bir cesaret gerektiriyor. Furkan gibi binlerce yol arkadaşımız, insanların hayatını kurtarmak için canlarını feda eden kıymetli bireylerdir.” dedi.

İmamoğlu, görevleri sırasında hayatını kaybeden tüm itfaiye çalışanlarına ve Furkan Sayın’a rahmet dileyerek, yaşanan durumdan büyük üzüntü duyduğunu vurguladı.

Cenaze Töreni

Törenin ardından Sayın’ın cenazesi, memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine gönderildi.

Olayın Arka Planı

Esenler Tuna Mahallesi'nde bir evde çıkan yangına müdahale eden Furkan Sayın, yüksekten düşerek ağır yaralandı. Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sayın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Esenler'de Şehit İtfaiye Eri İçin Duygusal Tören

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