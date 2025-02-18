Esenler'de Silahlı Çatışma: 4 Kişi Gözaltında

Esenler'deki silahlı çatışma sonrası 4 kişi gözaltına alındı, 3 tabanca ve uyuşturucu bulundu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 16:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:18
Esenler'de Silahlı Çatışma: 4 Kişi Gözaltında

Esenler'de, 16 Şubat gecesi meydana gelen iki grup arasındaki silahlı çatışmada 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Menderes Mahallesi'nde bir grup, seyir halindeki bir otomobilde bulunan husumetlilerini görünce ateş açtı. Otomobildekilerin de karşılık vermesi üzerine çatışma yaşandı. Olay esnasında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevredeki ev, iş yeri ve araçlar da zarar gördü.

Olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, tehdit oluşturan şahısları yakalamak için yoğun bir çalışma başlattı. Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin titiz çalışması neticesinde, olaya karıştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise 3 tabanca ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Öte yandan, olay çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdaki bir kişinin ateş açtığı anlar kaydedildi.

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