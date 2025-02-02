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Esenler'de Silahlı Soygun: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Esenler'de gerçekleşen silahlı soygunla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı; soygunun iş yeri sahibinin ortağı tarafından planlandığı belirlendi.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 12:51
Esenler'de Silahlı Soygun: 4 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

Esenler'de Silahlı Soygun Olayı

Esenler'de, 11 Ocak'ta bir iş yerinden 500 bin lira çalınmasına yönelik silahlı soygunla ilgili 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin, soygunu planlayan kişinin iş yeri sahibinin ortağı olduğu belirlendi.

Olayın Gelişimi

Olay, Piri Reis Caddesi üzerinde bulunan bir araç kiralama ofisinde meydana geldi. İş yeri sahibi E.U, ortağı S.Y ile oturduğu sırada maskeli ve silahlı 3 kişinin içeri girmesi sonucu gerçekleşti. Şüpheliler, kasada bulunan 500 bin lira ile birlikte E.U'nun cep telefonunu gasbederek olay yerinden kaçtı.

Polisin Müdahalesi

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, soygunun ardından hızlıca harekete geçerek kimlikleri tespit edilen A.Ç, M.Ö ve H.Ö'yü 31 Ocak tarihinde gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Planlayıcı Ortak Çıktı

Polis ekipleri, alınan ifadeler ve yapılan çalışmalar sonucunda soygunu iş yeri sahibinin ortağı S.Y.'nin planladığını, çalınan parayı da 4 şüphelinin paylaşacağını tespit etti. Bu bulguların ardından, S.Y. da gözaltına alındı. S.Y, emniyetteki sorgusunda tüm suçlamaları reddetti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Esenler'de iş yerinden 500 bin liranın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk...

Esenler'de iş yerinden 500 bin liranın çalınmasına ilişkin gözaltına alınan 4 zanlı adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

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