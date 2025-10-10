Esenler'de Tekstil Atölyesine Silahlı Saldırı: Yunus Polisleri Firari Zanlıyı Yakaladı ve Tutuklattı

Esenler'de 31 Temmuz 2024'teki tekstil atölyesi saldırısının firari zanlısı, 7 Ekim'de yunus polislerinin denetiminde yakalandı ve tutuklandı.

Esenler'de Tekstil Atölyesine Yönelik Silahlı Saldırıya İlişkin Yeni Gelişme

Firari zanlı yunus polislerinin denetiminde yakalandı, tutuklandı

İstanbul'un Esenler ilçesinde 31 Temmuz 2024'te Menderes Mahallesi 369 Sokak'ta bulunan tekstil atölyesine düzenlenen silahlı saldırıda Metin D. (41) yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili uzun süredir aranan iki firari şüpheliden biri hakkında yeni gelişme yaşandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarından yaptıkları incelemede motosikletteki iki şüphelinin saldırının ardından yaklaşık 20 kilometre boyunca birlikte ilerlediklerini tespit etti. İncelemelerde, silahı kullanan zanlının Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi'nde araçtan inip yürüdüğü ve taksiyle Bahçeşehir'e gittiği belirlendi.

Olayda silahı kullandığı belirlenen Y.S.Z. (19), 7 Ekim'de Güngören'de yunus polislerinin denetimi sırasında şüphe üzerine durduruldu. Yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda Y.S.Z.'nin olayla ilgili aranan iki şüpheliden biri olduğu ortaya çıktı; üst aramasında uyuşturucu bulundu.

Güngören'deki polis merkezinden Asayiş Şube Müdürlüğü'ne sevk edilen zanlı hakkında, saldırıyı alacak meselesi nedeniyle gerçekleştirdiği tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.S.Z., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayın diğer şüphelisi polis ekiplerince aranmaya devam ediyor.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletle iş yerinin önüne gelen iki kasklı şüpheliden birinin içeri doğru ateş etmesi ve mermilerin bu sırada oturan Metin D.'ye isabet etmesi ile zanlıların kaçışı yer almıştı.

Esenler'de bir kişinin yaşamını yitirdiği tekstil atölyesine yönelik silahlı saldırıya ilişkin uzun süredir aranan iki firari şüpheliden biri, denetimlerde yakalanmasının ardından tutuklandı.

