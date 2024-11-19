Esenler'de Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atan Sürücüye 35 Bin Lira Ceza

Esenler'de Otoyolda Ani Fren ve Ceza Dalgası

Esenler'de yaşanan bir olay, trafik güvenliğini ihlal eden sürücüleri yeniden gündeme getirdi. TEM Otoyolu'nda, bir sürücünün ani fren yaparak başka bir aracı sıkıştırmasıyla ilgili sosyal medya platformlarında yayımlanan görüntüler, İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatini çekti.

Görüntüler Üzerine Harekete Geçildi

Ekipler, olay anına ait görüntüleri inceleyerek sürücünün kimliğini belirledi. Yapılan araştırmalar sonucunda, söz konusu sürücünün B.Ö. olduğu tespit edildi. B.Ö.'ye, Karayolları Trafik Kanunu’nun çeşitli maddelerinden toplamda 35 bin 969 lira ceza kesildi.

Ceza Nedenleri ve Ek İşlemler

Kesilen cezanın nedenleri arasında; “sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak”, “tehlikeli şerit değiştirmek”, “emniyet şeridini kullanmak”, “trafiğin olağan akışına aykırı hareket etmek”, “ani yavaşlamak” ve “saygısızca araç kullanmak” gibi maddeler yer aldı.

Ayrıca, emniyete götürülen sürece “cebir ve tehdit kullanarak kara ulaşımını engellemek” suçundan adli işlem başlatıldı. Bu durum, trafikteki güvenlik ve düzenin sağlanması açısından önemli bir uyarı niteliği taşıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.