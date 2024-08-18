Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Esenler'de Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Esenler'de aracından malzeme alırken otomobilin çarptığı Nuri Duman yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 17:51
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 17:51
Esenler'de Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Esenler'de Trajik Kaza

Esenler'in Oruçreis Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, aracından malzeme almakta olan 43 yaşındaki Nuri Duman, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kontrolündeki 34 FA 1625 plakalı otomobil tarafından çarpıldı.

Olay Anı ve Kurtarma Çabaları

Yaralı olarak yerde kalan Duman'a, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Ne yazık ki, sağlık görevlileri Duman'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı. Kaza sonrası, otoban trafiği yoğunlaşırken, ilgili birimlerin hızlıca olay yerine ulaşması dikkat çekti.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Kazaya karışan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeye alındı. Emniyet, kazanın nedenini ve nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı.

Aile Üzerinde Etki

Kaza anında aile ziyareti için piknik yapmak üzere bölgeye gittiği öğrenilen Nuri Duman, aracından malzeme alırken talihsiz bir şekilde aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Duman ailesinin büyük bir üzüntü yaşamasına neden oldu.

İLGİLİ HABERLER

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli maaşına yüzde 14,89 zam! Hangi emekli ne kadar zam alacak: İşte kalem kalem zamlı maaşlar

En ucuz sıfır otomobil fiyatları listesi güncellendi! İşte, Fiat, Hyundai, Scoda, KIA, Honda... güncel fiyatları

Halkbank'ta kariyer fırsatı: Türkiye genelinde yüzlerce personel alımı için düğmeye basıldı

A101'de 21 Ağustos'a kadar indirim yağmuru: Televizyon, elektrikli motor, telefon, tencere yüzlerce ürün yarı fiyatına

Ankara ve İstanbul’da Toplu Taşıma Ücretsiz Olacak: İETT, EGO, Marmaray ve Diğer Hatlar Ücretsiz Hizmet Verecek

Memur olmak isteyene Dışışleri Bakanlığı'ndan KPSS'siz, sınavsız fırsat! Başvuru ekranı açıldı

Memur ve emekliye müjde! Yüzde 10.71 zam cepte! İşte zamlı öğretmen, polis, hemşire, imam, doktor, avukat.... maaşları

Duyan inanamıyor! 5 litrelik ayçiçek yağı 255 TL'den 139 TL'ye düştü

SGK uzmanı yüzde 30 fazla maaş alma fırsatının detaylarını ve zamanı açıkladı

45 bin TL maaş ile memur alım ilanı az önce geldi! Lise mezunu ve KPSS 50 puan yetiyor

O belediye en az lise mezunu 40 bin TL maaş ile memur alım ilanı açtı!

39.600 TL maaş ile 12 ilde yeni memur alımı başladı! O illerde yaşayanlara bankada memuriyet şansı