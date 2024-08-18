Esenler'de Trafik Kazasında Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Esenler'de Trajik Kaza

Esenler'in Oruçreis Mahallesi'nde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında, aracından malzeme almakta olan 43 yaşındaki Nuri Duman, henüz kimliği belirlenemeyen bir sürücünün kontrolündeki 34 FA 1625 plakalı otomobil tarafından çarpıldı.

Olay Anı ve Kurtarma Çabaları

Yaralı olarak yerde kalan Duman'a, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Ne yazık ki, sağlık görevlileri Duman'ın yaşamını yitirdiğini doğruladı. Kaza sonrası, otoban trafiği yoğunlaşırken, ilgili birimlerin hızlıca olay yerine ulaşması dikkat çekti.

Polis Soruşturması Başlatıldı

Kazaya karışan sürücü, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak ifadeye alındı. Emniyet, kazanın nedenini ve nasıl gerçekleştiğini belirlemek amacıyla kapsamlı bir inceleme başlattı.

Aile Üzerinde Etki

Kaza anında aile ziyareti için piknik yapmak üzere bölgeye gittiği öğrenilen Nuri Duman, aracından malzeme alırken talihsiz bir şekilde aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Olay, Duman ailesinin büyük bir üzüntü yaşamasına neden oldu.