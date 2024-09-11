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Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: Üç Zanlı Tutuklandı

Esenler'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan üç kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 11:02
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 11:05
Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu: Üç Zanlı Tutuklandı

Esenler'de Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

İstanbul'un Esenler ilçesinde gerçekleştirilen büyük bir uyuşturucu operasyonunda, 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Gözaltı ve Tutuklama Süreci

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek amacıyla gerçekleştirdikleri saha çalışmalarında Havaalanı Mahallesi'nde şüpheli bir şahsı takibe aldı.

Operasyonda Ele Geçirilenler

Mehmet Akif İnan Caddesi üzerinde durdurulan ve M.D. kimliğine sahip şüphelinin üst aramasında toplamda 69,57 gram sentetik uyuşturucu ve peçeteye emdirilmiş 14,20 gram narkotik madde ile hassas terazi bulundu. Bunun üzerine M.D.'nin uyuşturucuyu temin ettiği belirtilen işletmeye operasyon düzenlendi.

İş Yerindeki Gözaltılar

Gerçekleştirilen operasyonda, iş yerinde 11,79 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız bir tabanca, başka bir hassas terazi ve uyuşturucu kullanım araçları ile birlikte 26 bin 80 lira nakit para ele geçirildi. İş yerindeki diğer şüpheliler İ.Ö, M.Ç, ve L.Ş.A. da gözaltına alındı. özellikle L.Ş.A'nın çeşitli suçlardan aranma kaydı olduğu tespit edildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden L.Ş.A, İ.Ö. ve M.D. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. M.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Esenler'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mehmet Akif İnan...

Esenler'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mehmet Akif İnan Caddesi'nde bir iş yerine girdiği esnada durdurulan şüpheli M.D'nin üst aramasında 69,57 gram sentetik uyuşturucu, 14,20 gram çeşitli ebatlarda peçeteye emdirilmiş narkotik madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Esenler'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mehmet Akif İnan...

Esenler'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Mehmet Akif İnan Caddesi'nde bir iş yerine girdiği esnada durdurulan şüpheli M.D'nin üst aramasında 69,57 gram sentetik uyuşturucu, 14,20 gram çeşitli ebatlarda peçeteye emdirilmiş narkotik madde ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

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