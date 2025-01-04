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Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Esenler'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Yayın Tarihi: 04.01.2025 12:16
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 12:18
Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Zanlı Tutuklandı

Esenler'de Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İstanbul'un Esenler ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Menderes Mahallesi'nde yaptıkları denetim esnasında şüpheli bir kişiyi takibe aldı.

Zanlıların Ele Geçirilen Uyuşturucu Maddeleri

Ekipler, izledikleri zanlının uyuşturucu alışverişi yaptığını belirleyerek durdurdukları C.B. (38) ve E.G. (25)'nin üst aramasını gerçekleştirdi. Aramada, peçeteye emdirilmiş toplam 0,26 gram uyuşturucu madde bulundu.

Tuna Mahallesi'nde Gerçekleşen Operasyon

İlgili diğer bir operasyonda, Tuna Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti gerçekleştiren bir adrese baskın düzenlendi. Bu operasyonda ise 87 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi ve G.A. (36) isimli kadın şüpheli gözaltına alındı.

Adli Süreç ve Serbest Bırakma

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan C.B. ve G.A., adli makamlara sevk edildi. Hakimlik, her iki zanlıyı da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçlamasıyla tutukladı. Diğer şüpheli E.G., "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan işlem yapılarak serbest bırakıldı.

Esenler'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tuna...

Esenler'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Tuna Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda da 87 kırmızı reçeteli hap ele geçirildi, G.A. (36) isimli kadın şüpheli gözaltına alındı.

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