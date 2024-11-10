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Esenler'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Esenler'de meydana gelen otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 07:54
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 08:27
Esenler'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 15 Yaralı

Esenler'de Yolcu Otobüsü Devrildi

Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda yaşanan korkunç kazada, sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri hızla sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı ve otobüsün sürücüsünün kimliği ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi...

Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi...

Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 15 kişi yaralandı.

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