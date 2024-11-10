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Esenler'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 18 Yaralı

Esenler'deki otobüs kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 09:18
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 09:18
Esenler'de Yolcu Otobüsü Devrildi: 2 Ölü, 18 Yaralı

Esenler'de Korkunç Kaza: Yolcu Otobüsü Devrildi

Esenler Otogar Bağlantı Yolu'nda meydana gelen yolcu otobüsü kazası sonucunda 2 kişi hayatını kaybederken, 18 kişi yaralandı. Olay, 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün devrilmesiyle gerçekleşti. Kazanın nedenine dair sürücünün kimliği ve otobüs firması henüz belirlenemedi.

İhbar sonrası kaza yerine hızla polis, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

İstanbul Valiliği'nden Açıklama

İstanbul Valiliği, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, "Esenler'de meydana gelen otobüs kazasında 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Her geçen gün artan trafik kazaları, yol güvenliğinin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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