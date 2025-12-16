Esenler Film Festivali 19-23 Aralık'ta: 'Dijital Hayat' temasıyla başlıyor

Esenler Film Festivali 19-23 Aralık'ta başlıyor

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 6. Esenler Film Festivali, 19-23 Aralık tarihlerinde "Dijital Hayat" temasıyla sinemaseverlerle buluşuyor. Festival, sinemanın kültürel mirasını, güncel üretimlerini ve geleceğe dair tartışmalarını bir araya getiren kapsamlı programıyla dikkat çekiyor.

Festival alanları ve destekçiler

Etkinlikler Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, AKM Yeşilçam Sineması ve Atlas Sinemasında gerçekleştirilecek. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve Ziraat Katılım ana sponsorluğunda düzenleniyor; program, Atlas Sinemasındaki ödül töreniyle sona erecek.

Sinemanın evrensel dili

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, festivalin sadece film gösterimi olmadığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu: "Sinemayı hayatın merkezine alan, dijital çağın getirdiği dönüşümü sanatın diliyle tartışmaya açan Esenler Film Festivali’ni altıncı kez düzenlemenin gururunu yaşıyoruz. Genç sinemacılardan usta isimlere uzanan bu güçlü buluşmanın, şehrimizin kültürel hafızasına kalıcı katkılar sunacağına inanıyoruz. Çünkü sinema sadece hikâyelerin perdeye yansıdığı bir sanat dalı değil; toplumların hafızasını diri tutan, duyguları ortaklaştıran ve insanı insana anlatan evrensel bir dildir. Bir şehrin sinemayla kurduğu bağ, o şehrin kültürle kurduğu bağın en güçlü göstergelerinden biridir. Esenler Film Festivali ile bizler, geçmişten bugüne uzanan sinema mirasını korurken dijital çağın sunduğu yeni anlatı imkânlarını da tartışmaya açıyoruz. Çünkü biliyoruz ki sinema; düşünmeyi, anlamayı ve birlikte hayal kurmayı mümkün kılar. Esenler’i sinemanın konuşulduğu, üretildiği ve paylaşıldığı bir merkez hâline getirmeye devam edeceğiz."

Ustalık sınıfları ve onur ödülleri

Festivalin açılışında Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimleri Altan Erkekli ve Serpil Tamur onur ödülleriyle anılacak. İran sinemasının önde gelen isimleri Rıza Naci ve Rıza Mirkerimi de onur ödülüne layık görülürken her iki isim program kapsamında ustalık sınıfı düzenleyerek deneyimlerini paylaşacak. Onur ödüllerine ithafen düzenlenen özel gösterimler arasında Rıza Naci’nin Winners ve Rıza Mirkerimi’nin The Night Guardian filmleri yer alacak. Ayrıca Jüri Özel Ödülü bu yıl adanan Halit Refiğ anısına Bir 'Türke Gönül Verdim' filmi sinemaseverlerle buluşacak.

Ödüllü filmler ve özel gösterimler

Güncel Türkiye sinemasını öne çıkaran Yakın Plan Türkiye Film Seçkisi kapsamında Tavşan İmparatorluğu, Kanto, Işığın Hasadı ve Ayşe filmlerinin gösterimleri yapılacak. Özel gösterimler arasında başrollerini Perihan Savaş, Halil Ergün ve Eda Akalın’ın paylaştığı kısa film Akşam Yemeğinin galası da bulunuyor. Festivalin jüri başkanlığını usta yönetmen Reis Çelik üstleniyor; programda 10 yarışma filmi ve 10 yarışma dışı kısa film olmak üzere toplam 20 kısa film izleyiciyle buluşacak.

Sektör panelleri, söyleşiler ve tartışmalar

6. Esenler Film Festivali, film gösterimleri kadar söyleşi, panel ve ustalık sınıflarıyla da sektörü buluşturacak. Programda sinema tarihi, oyunculuk mesleği ve sektörün dönüşümü üzerine oturumlar öne çıkıyor. Bir Yorgun Savaşçı: Halit Refiğ başlıklı panel; Hülya Koçyiğit, Gülper Refiğ ve Suat Köçer katılımıyla gerçekleşecek. Oyunculuğun meslek ve şöhret arasındaki konumu Nursel Köse ve Hakan Karsak ile; kurgunun temel dinamikleri Naim Kanat ile; yapay zekânın sinema üretim süreçlerine etkisi Hüseyin Çay, Abdülhamit Güler ve Bünyamin Duranoğlu tarafından ele alınacak. Türkiye'deki festival ekosistemi ise Faruk Güven, Alin Taşçıyan, Deniz Yavuz ve Suat Köçer’in katılımıyla masaya yatırılacak.

Festival, sinema profesyonellerini, öğrencileri ve sinemaseverleri bir araya getirerek sinema kültürüne katkı sunmayı ve Esenler'i sinemanın konuşulduğu, üretildiği ve paylaşıldığı bir merkez hâline getirmeyi amaçlıyor.

ESENLER BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TEVFİK GÖKSU (ARŞİV)