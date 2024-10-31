DOLAR
34,26 0,08%
EURO
37,27 -0,08%
ALTIN
3.061,24 0,3%
BITCOIN
2.475.430,46 0,58%

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Görevden Uzaklaştırıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, tutuklanarak görevden uzaklaştırıldı. Can Aksoy, vekil olarak atanmıştır.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 09:12
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 09:12
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Görevden Uzaklaştırıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Özer'in tutuklanarak geçici bir süre için görevden alındığını duyurdu. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy ise bu süreçte Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.

Tutuklama ve Uzaklaştırma Süreci

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu(un 47. maddesi çerçevesinde geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Görev Vekilliği

Bakanlık, ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri doğrultusunda Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurdu.

İLGİLİ HABERLER

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail'in Lübnan'daki Saldırıları: İnsan Hakları İzleme Örgütü Raporu
2
Kahramanmaraş'ta Otomobil Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
3
Kuzey Kore, Japon Denizi'ne ICBM Fırlattı
4
Türkiye'nin Turizm Geliri Üçüncü Çeyrekte Artış Gösterdi
5
Tekirdağ'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 140 Gram Ele Geçirildi
6
Küçükçekmece'de Silahlı Kavga: Genç Yaralandı
7
2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Başladı

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek