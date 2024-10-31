Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Görevden Uzaklaştırıldı

Esenyurt Belediye Başkanı Geçici Olarak Görevden Uzaklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Ahmet Özer'in tutuklanarak geçici bir süre için görevden alındığını duyurdu. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy ise bu süreçte Belediye Başkan Vekili olarak atanmıştır.

Tutuklama ve Uzaklaştırma Süreci

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, Anayasa’nın 127. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu(un 47. maddesi çerçevesinde geçici olarak görevden uzaklaştırıldığı ifade edildi.

Görev Vekilliği

Bakanlık, ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 45. ve 46. maddeleri doğrultusunda Can Aksoy'un Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak atandığını duyurdu.