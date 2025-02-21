Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame: 15 Yıla Kadar Hapis İstemli Suçlama

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 12:31
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame: 15 Yıla Kadar Hapis İstemli Suçlama

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame Hazırlandı

Esenyurt Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Özer'in başına gelen bu talihsiz durum, yerel siyasette büyük bir yankı uyandırdı.

15 Yıla Kadar Hapis Cezası

İddianamede, Ahmet Özer'in terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor ve bu suçlamalar karşısında 15 yıla kadar hapis cezası istemi öne sürülüyor. Olayın gelişimi, hukuk çevreleri ve siyasi arenada dikkatle izleniyor.

Bir dönem Esenyurt'un en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkan Özer'in, bu süreçten nasıl bir sonuç çıkaracağı merak ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tütün İskelesi, Kış Manzarasıyla Göz Kamaştırıyor
2
Erzurum'da Coğrafi İşaret Alan 4 Ürünün Tescil Belgeleri Teslim Edildi
3
Grimes, Elon Musk'tan Çocuğunun Acil Tıbbi Durumu İçin Yanıt İstedi
4
ABD'deki Sel Felaketi: Can Kaybı 13'e Yükseldi
5
Diyanet'ten Fetva Vaizliği Sistemi: Daha Verimli Hizmet İçin İlk Adımlar Atıldı
6
Yalova'da Yapay Zeka ile Hız İhlali Denetimi
7
Fırat Kalkanı'nda 8 PKK/YPG'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Kütahya’da Şap Hastalığı Nedeniyle Karantina Başladı

Edirne'de Ramazan Pidesi Fiyatlarına Yüzde 50 Zam!

İstanbul Boğazı ve deniz ulaşımı karantinaya girdi! İşte iptal edilen İDO- BUDO- GESTAŞ seferleri

İmamoğlu'ndan Ramazan Pidesi Açıklaması: Fiyatlar yüzde 50 arttı

2025 emekli ikramiyesi müjdesi Bakan Işıkhan’dan gelmişti! Şimdi tek tek hesaplanıyor

Türkiye'yi Vuran Kar Felaketi ve Buzulların Erimesi: Bilim İnsanlarından Çarpıcı Uyarılar

Son yılların en ağır kar esareti geliyor! 20 Şubat’ta tüm ülkeye uyarı geldi

İstanbul'da 21 Şubat Okullar Tatil Mi? Vali Gül Açıklama Yaptı!

İstanbul'da Ulaşım Durumu Kritik: Metro ve Tramvay Seferleri Gece Uzatıldı

Ankaralılar İçin Ramazan Öncesi Ekmek Desteği Başladı!

İstanbul'da Doğa Şovu: Kar Yağarken Şimşek Çaktı!

Malatya Kira Fiyatlarında Çakılma: 4.000 TL Seviyelerine Düşüş Bekleniyor!