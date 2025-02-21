Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame: 15 Yıla Kadar Hapis İstemli Suçlama

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında İddianame Hazırlandı

Esenyurt Belediyesi'nde görevden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında, "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla iddianame hazırlandı. Özer'in başına gelen bu talihsiz durum, yerel siyasette büyük bir yankı uyandırdı.

15 Yıla Kadar Hapis Cezası

İddianamede, Ahmet Özer'in terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirtiliyor ve bu suçlamalar karşısında 15 yıla kadar hapis cezası istemi öne sürülüyor. Olayın gelişimi, hukuk çevreleri ve siyasi arenada dikkatle izleniyor.

Bir dönem Esenyurt'un en önemli isimlerinden biri olarak öne çıkan Özer'in, bu süreçten nasıl bir sonuç çıkaracağı merak ediliyor.