Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Savcılıktan Şok Detaylar

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Önemli Gelişmeler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında savcılığın hazırlamış olduğu sevk yazısının detaylarına ulaşıldı. Sevk yazısında, Ahmet Özer ile avukat Şevket T. arasında 15 Aralık 2023 tarihinde Van'ın Bahçıvan Mahallesi'nde gerçekleşen bir teknik takip esnasında, terör örgütü PKK/KCK'nın yapılanmalarına dair çeşitli bilgilerin ortaya çıktığı belirtildi.

Tutuklama ve İltisaklar

Ahmet Özer'in irtibatlı olduğu avukat Şevket T. hakkında, terör örgütü PKK/KCK ile bağlantılı olduğu ifade edildi. Ayrıca, Özer'in yeğeni Agit B.'nin 2015 yılında güvenlik güçlerine teslim olduğu vurgulandı. İlgili yazıda, Özer'in ilişki içinde olduğu Abdurrahman D. hakkında daha önce "devletin birliğini bozma" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından işlem yapılmış olduğu da kaydedildi.

MEBYA-DER Bağlantıları ve Para Transferleri

Sevk yazısında, Özer ve avukat Şevket T.'nin, 15 Aralık 2023 tarihinde MEBYA-DER'e giriş yaptıkları tespit edildi. Ayrıca, Özer'in banka hesabından 482,750 lira gönderdiği şirket sahipleri Sait K. ve Faik K. hakkında da terör örgütü üyeliği ve propagandası suçlarından işlem yapıldığı belirtildi. 29 Mart'ta Özer'in hesabına Muhammed S.Ö. tarafından 1,289,480 lira girişi olduğu kaydedildi.

Kırmızı Bültenle Aranan Şahıslarla İletişim

Savcılığın sevk yazısında, 1 Ocak 2022 - 20 Ekim 2024 tarihleri arasında Özer'in terör örgütü PKK/KCK'ya ait 694 kişiyle iletişime geçtiği, 47'sinin aranmakta olduğu bilgisi yer aldı. Kırmızı bültenle aranan Remzi Kartal ile 2015 yılında 14 kez irtibat kurulduğu da iddia edildi.

Esenyurt Belediyesi ve Etkinlikler

Esenyurt Belediyesi tarafından 5 Ekim’de düzenlenen bir festivalde, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında ceza alınan şarkıcı Rojda S.'nın konserinde katılımcıların terör örgütü elebaşına lehine slogan attıkları da aktarıldı.

Yazılı Eserler ve İçerikler

Ayrıca, Özer'in terör örgütü propagandası niteliğinde eserleri olduğu, 2016 yılında yayımladığı "Dağ Sancısı" adlı kitabında terör örgütü ile bağlantılı öğelere yer verildiği belirtiliyor. Esenyurt Belediyesinde gerçekleştirilen aramalarda, örgütsel içerik taşıyan 145 sayfalık yazının da ele geçirildiği ifade edildi.