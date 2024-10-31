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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tutuklama Kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü üyeliğinden tutuklanma kararı verildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 02:25
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 02:25
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tutuklama Kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tutuklama Kararı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in, sulh ceza hakimliğinin kararı gereği tutuklandığı bildirildi. İlgili karar yazısında, Özer'in Esenyurt'taki makam odasında yaptığı işlemler ve terör örgütü lehine yayınlar bulundurması dikkat çekti.

Terör Örgütü Üyeliği İddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Özer'in PKK/KCK terör örgütü ile hiyerarşik bir ilişki içinde olduğuna dair delillerin toplandığı ifade edildi.

Hakkında Yapılan İncelemeler

Karar yazısında, Diyarbakır'daki bir cezaevinde bulunan koğuşta yapılan arama sonucunda şüpheli Özer'in isminin geçmesi üzerine başlatılan soruşturma detaylandırıldı. Özer'in iki kardeşinin terör örgütünün kırsal alanında faaliyet gösterdiği, bir kardeşinin ise terör örgütü üyeliğinden cezaevinde bulunduğu bilgilerine yer verildi.

Delil Durumu ve Tutuklama Gerekçeleri

Özer'in, terör örgütüyle bağlantılı 694 kişiyle iletişiminin bulunduğu, bazı kişilerin cezaevinde ve arama kaydının olduğu vurgulandı. Ayrıca, makam odasında terör örgütünün lehine yayın yapan bir dergi ile örgütsel evrakların ele geçirilmesi nedeniyle, delil karartma ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Yazıda, Özer'in tutuklanması için yeterli gerekçelerin mevcut olduğu, kaçma ve saklanma riski nedeniyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı ifade edildi. Sonuç olarak, Ahmet Özer'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

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