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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tutuklama Talebi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:35
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:35
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Hakkında Tutuklama Talebi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Tutuklama Talebiyle Hakimlikte

Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla başlatılan bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma neticesinde, Özer'in savcılıktaki işlemleri tamamlanarak tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Soruşturmanın Detayları

Soruşturma çerçevesinde, Özer'in iletişim dinlenmesi sonucunda elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları ve banka hesap hareketleri incelendi. Bu tespitler, Özer'in terör örgütü yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz eden bir bağ kurduğunu ortaya koydu.

Başsavcılığın talebi üzerine, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkartılarak, Özer'in evi, iş yeri ve aracı üzerinde arama yapıldı.

Açıklamalar Esenyurt Belediye Başkanı olarak görev yapan Ahmet Özer, sabah saatlerinde gözaltına alındı ve işlemleri sürüyor.

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