Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Çağlayan Adliyesi'nde Eylem

PKK/KCK terör örgütü ile ilişkilendirilerek tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için Çağlayan Adliyesi önünde geniş katılımlı bir eylem gerçekleştirildi.

Tutuklama Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde gözaltına alınan Özer, savcılıkta verdiği ifadenin ardından, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Polis ve Güvenlik Önlemleri

Sevk işlemi sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulundu. Bunun üzerine, DEM Parti İstanbul İl Örgütü de benzer bir açıklama yaparak halkı Çağlayan Adliyesi'ne davet etti. Eylem alanında çevik kuvvet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Eylem ve Mesajlar

Toplanan kalabalık, "Ahmet Başkan yalnız değildir" pankartları taşırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Yargıya açık bir siyasi müdahale ile karşı karşıyayız" dedi. İmamoğlu, ayrıca, CHP'li bir belediye başkanının tutuklanmasının nedenlerini sorgulayarak, bu durumu eleştirdi.

CHP ve DEM Parti Temsilcilerinin Açıklamaları

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ise partinin tüm kademeleri ile süreci takip ettiklerini belirtti ve Genel Başkanlarının öğleden sonra İstanbul'da olacağını duyurdu. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da grubu destekledi.

Eylem sonrası, Ahmet Özer'in tutuklanma haberinin ardından Esenyurt Belediyesi önünde de kalabalık bir grup toplandı ve süreci protesto etti. Polis, güvenlik önlemlerine devam ederek durumu kontrol altına aldı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapıldı. Adliye önüne gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağ 4) ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağ 2), açıklama yaptı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapıldı. Adliye önüne gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağ 4) ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağ 2), açıklama yaptı.