DOLAR
34,26 -0,02%
EURO
37,19 -0,32%
ALTIN
3.070,5 -0,01%
BITCOIN
2.483.133,86 0,27%

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Çağlayan Adliyesi'nde Eylem

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından Çağlayan Adliyesi'nde destek eylemi düzenlendi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 01:06
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 01:10
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Çağlayan Adliyesi'nde Eylem

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Çağlayan Adliyesi'nde Eylem

PKK/KCK terör örgütü ile ilişkilendirilerek tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için Çağlayan Adliyesi önünde geniş katılımlı bir eylem gerçekleştirildi.

Tutuklama Süreci

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma neticesinde gözaltına alınan Özer, savcılıkta verdiği ifadenin ardından, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi.

Polis ve Güvenlik Önlemleri

Sevk işlemi sırasında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden destek çağrısında bulundu. Bunun üzerine, DEM Parti İstanbul İl Örgütü de benzer bir açıklama yaparak halkı Çağlayan Adliyesi'ne davet etti. Eylem alanında çevik kuvvet ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Eylem ve Mesajlar

Toplanan kalabalık, "Ahmet Başkan yalnız değildir" pankartları taşırken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı konuşmada, "Yargıya açık bir siyasi müdahale ile karşı karşıyayız" dedi. İmamoğlu, ayrıca, CHP'li bir belediye başkanının tutuklanmasının nedenlerini sorgulayarak, bu durumu eleştirdi.

CHP ve DEM Parti Temsilcilerinin Açıklamaları

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik ise partinin tüm kademeleri ile süreci takip ettiklerini belirtti ve Genel Başkanlarının öğleden sonra İstanbul'da olacağını duyurdu. DEM Parti İstanbul İl Eş Başkanı Murat Kalmaz da grubu destekledi.

Eylem sonrası, Ahmet Özer'in tutuklanma haberinin ardından Esenyurt Belediyesi önünde de kalabalık bir grup toplandı ve süreci protesto etti. Polis, güvenlik önlemlerine devam ederek durumu kontrol altına aldı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan...

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapıldı. Adliye önüne gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağ 4) ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağ 2), açıklama yaptı.

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan...

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer için Çağlayan Adliyesi önünde eylem yapıldı. Adliye önüne gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağ 4) ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik (sağ 2), açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Çağlayan Adliyesi'nde Eylem
2
Şırnak'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
3
Ali Babacan'ın annesi Güner Babacan son yolculuğuna uğurlandı
4
Kayseri'de Mobilya Fabrikasında Yangın Kontrol Altına Alındı
5
Gündem Özeti - 31 Ekim 2024
6
Libya'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. Yılı Kutlandı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Araç piyasasında kış sürprizi! Önce indirim sonra bindirim mi geliyor?

Emeklilik reformunda yeni destek! O emekliye 10.000 TL pazar desteği verilecek

Asgari ücrette 30.000 TL gölgesi uzadı! İki ihtimal kulislerden sızdı

Ekim’de aldınız aldınız! Taşıt kredilerinde düşüş, koştur koştur bankaya götürtüyor

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor