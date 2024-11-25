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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Tahliye Talebi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatları, tutukluluk durumu için tahliye talebinde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:54
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Tahliye Talebi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer İçin Tahliye Talebi

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanarak Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, tahliye talebinde bulunmak üzere İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.

Avukatların Açıklamaları

Avukatlar Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, mahkeme için sundukları dilekçeyi Başsavcılığa ilettiklerini açıkladı. Dilekçenin sunumunu gerçekleştiren Sınar, İstanbul Adliyesi önünde yaptığı basın toplantısında Özer'in tutukluluk incelemesinin yeni bir duruşma ile yapılması gerektiğini vurguladı.

Sınar, hâkimliğe iletecekleri talepler arasında kendilerine ve müvekkilleri Özer'e savunma hakkı tanınması olduğunu dile getirdi. 25 gün boyunca dosyayla ilgili somut bir adım atılmadığını iddia eden Sınar, "Özer, 25 gündür özgürlüğünden mahrum olarak cezaevindedir; iddianame konusunda herhangi bir gelişme yoktur," dedi.

Avukat Ersöz ise konuya ilişkin geniş bir dilekçe sunduklarına dikkat çekti. Bu gelişmeler, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in akıbeti ile ilgili belirsizlikleri artırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt...

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini istedi. Avukat Hasan Sınar (sağda) ve Hüseyin Ersöz (solda), Çağlayan Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt...

İstanbul'da "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer'in avukatları, İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçeyle müvekkillerinin tahliyesini istedi. Avukat Hasan Sınar (sağda) ve Hüseyin Ersöz (solda), Çağlayan Adliyesi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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