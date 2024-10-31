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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İfadesinde İddiaları Reddetti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer sulh ceza hakimliğinde ifade vererek suçlamaları reddetti ve soruşturmanın siyasi olduğunu savundu.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 02:34
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 02:34
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, İfadesinde İddiaları Reddetti

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in İfadesi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlaması nedeniyle tutuklandı. Tutuklanmadan önce sulh ceza hakimliğine verdiği ifadesinde, suçlamaların asılsız olduğunu belirtti.

Profesyonel Geçmişi ve İddialar

Özer, ifadesinde profesör unvanına sahip olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı gibi devletin çeşitli kademelerinde çalıştığını ve üniversitelerde dekanlık yaptığını ifade etti. Ayrıca, 7 aydır Esenyurt Belediye Başkanı olarak görevde bulunduğunu ve daha önce hiç soruşturma geçirmediğini vurguladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmaların infial yaratmayı amaçladığını öne süren Özer, şunları söyledi:

"Dosyadan anlaşılacağı üzere hiçbir belgeye dayanmayan iddialarla suçlanıyorum. 40 civarında kitap yazmış bir yazarım. 200 civarında ulusal makalem ve 300 civarında bildirimin var. Ancak 2002 yılında Öcalan ile yapılan görüşmede ismimin geçmesi, hiçbir delil anlamına gelmemektedir. Hiçbir örgütle ilgim yoktur, bunu tamamen reddediyorum."

Tartışmalı İddialar ve Siyasi Süreç

Özer, kendisini tanımadığı bir kişinin terör örgütü ile ilişkilendirilmesinin ne kadar mantıklı olduğunu sorguladı. Ayrıca, görevden alınma amacıyla bu iddiaların uydurulduğunu ve kayyum atanmasının altyapısının oluşturulmaya çalışıldığını savundu.

"Siyasi kimliğim nedeniyle her gün çok sayıda kişi tarafından aranıyorum. Arayanların GBT bilgileri sorgulanmıyor," diye ekledi Özer.

Özer'in Operasyon Süreci

Sabah saat 05.30'da gözaltına alınan Ahmet Özer, çağrılmadığı takdirde ifadeye gitmeyeceğini düşündüğünü belirtti. Mersin Cumhuriyet Savcılığı tarafından daha önce ifadesine başvurulduğunu ve usulsüz dinleme sonucunda suç tespit edilemediğini savundu.

CHP Genel Başkan Yardımcı'sından Açıklama

Tutuklama kararının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici adliye önünde basın mensuplarına açıklama yaptı. Binici, "Hiçbir hukuki dayanağı olmayan ve 10 yıl öncesine dayanan sorularla belediye başkanımızı cezaevine götürdüler. CHP olarak bu hukuksuzluğun her zaman karşısında olduk, olmaya da devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.

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