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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Gözaltına Alınma Anı Kameralarda

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınma süreci detaylı görüntülerle kaydedildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 12:46
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 12:46
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Gözaltına Alınma Anı Kameralarda

Esenyurt Belediye Başkanı Gözaltına Alındı

Görevden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan bu önemli soruşturma çerçevesinde, Özer'in evine polis ekipleri tarafından düzenlenen bir operasyon görüntülendi.

Polis Ekiplerinin Operasyonu

Gözaltına alınma anı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Özer'in ikametine girişiyle başladı. Görüntülerde, Özer'in Esenyurt Belediyesi'ndeki makam odasına çilingir yardımıyla açılan kapının arkasında polis ekiplerinin gerçekleştirdiği detaylı arama yer alıyor.

Adliyeye Sevk ve Sağlık Kontrolü

Özer'in gözaltındaki durumu ve adliyeye sevk edilmesi, görüntüler arasında yer alırken, sağlık kontrolü sırasında çekilen anlar da basınla paylaşıldı. Bu süreç, Türkiye genelinde yürütülen terörle mücadele çabalarının bir parçası olarak önem taşıyor.

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