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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna itiraz reddedildi, karar gizli tanık ifadesine dayandırıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:03
Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluğuna İtiraz Reddi

Esenyurt Belediye Başkanı'nın Tutukluluk Durumu

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in avukatlarının, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne yaptığı tutukluluğa itiraz, gizli tanık detaylarıyla birlikte reddedildi. Mahkeme, Özer'in "PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklu kaldığını belirtin, bu nedenle oluşturulan kararın ardında gizli tanık beyanını gerekçe gösterdi.

Mahkeme Kararının Ayrıntıları

Mahkeme, Özer'in avukatlarının sunduğu tahliye talebini reddederken, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun oluşumu için belirli ölçütlerin gerektiğini vurguladı. Bu bağlamda, suçlamaların örgütsel faaliyet olarak ele alınacak yeterlilikte olmadığı ifade edildi. Ancak gizli tanık ifadesinde belirtilen olayların, Özer’in suçlamasıyla ilgili bir organik bağ veya temsil ilişkisi olmaksızın gerçekleşemediğine de dikkat çekildi.

Gizli Tanık İfadesinin Önemi

Mahkeme, gizli tanığın ifadesinin ciddiyet taşıdığına ve niteliği itibarıyla atılı suç için yeterli olabileceğine işaret etti. Ancak gizli tanığın beyanının tek başına hükme esas alınamayacağı belirtildi. Dolayısıyla, mahkeme, itirazların reddine karar verdi.

Özer'in Avukatlarının İddiaları

Ahmet Özer'in avukatları, mahkemeye sundukları 40 sayfalık dilekçede müvekkillerinin adıyla ilgili bazı iddiaların bilgi ve iradesi dışında ortaya atıldığını savundu. Bu iddialar arasında, Özer'in 2014 yılında İmralı’da terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmelere ilişkin kayıtlara da yer verildi.

Mahkemenin Sonucu

Nöbetçi asliye ceza mahkemesi, avukatların sunduğu tahliye talebini reddetti. Bu kararın ardından, Özer'in tutukluluk durumu devam ediyor.

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