Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in Tutukluluk İtirazı Reddedildi

Esenyurt Belediye Başkanlığı'ndan Uzaklaştırılan Ahmet Özer'in İtirazı Sonuçsuz Kaldı

"PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutukluluğuna ilişkin avukatları tarafından yapılan itiraz, mahkemece reddedildi.

İtiraz Mahkemeye Sunuldu

Nöbetçi asliye ceza mahkemesi, Özer'in avukatları tarafından sabah saatlerinde mahkemeye sunulan itiraz dilekçesi üzerine inceleme gerçekleştirdi ve Özer'in tahliye talebini reddetti.

40 Sayfalık Dilekçe

Özer'in avukatları, mahkemeye sundukları 40 sayfalık dilekçede, 2014 yılında İmralı'da HDP heyetinin Özer'in sözde demokratik özerklik projesine katkıda bulunmak istediğini Abdullah Öcalan'a ilettikleri iddialarına dikkat çekti. Dilekçede, müvekkillerinin adının bilgisi dışında kullanıldığı ifade edildi.

Taziye Nitelikli Görüşme İddiası

Ayrıca, Özer'in M.K. isimli kişiyle yapmış olduğu görüşmenin taziye amaçlı olduğu, hitap şeklinin de nezaket gereği kullanıldığı belirtildi. Dilekçede, Özer'in terör örgütünün bir diğer liderlerinden Remzi Kartal ile sadece aşiret mensubu olmaları sebebiyle tanıştığı ancak aralarındaki görüşme ihtimalinin teyit beklediği savunuldu.